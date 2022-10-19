Харьковчанка «сливала» рф информацию о позициях ВСУ и ТРО
41-летняя харьковчанка фотографировала месторасположение украинских военных.
15 августа обвиняемая сделала снимок экрана из приложения, на котором находилось изображение месторасположения одного из предприятий Индустриального района Харькова, установило следствие.
Она обработала изображение, указав на нем месторасположение ВСУ и территориальной обороны. После этого женщина направила информацию представителям России.
Правоохранители разоблачили харьковчанку и сообщили ей подозрение по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
В настоящее время обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Харькова.
Читайте также: Житель Харьковщины воюет против Украины в ЧВК «Вагнер» — прокуратураКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, измена, информация, колаборантка, рф, тро, Харьков, харьковчанка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 16:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка «сливала» рф информацию о позициях ВСУ и ТРО".