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Харьковчанка «сливала» рф информацию о позициях ВСУ и ТРО

Общество 16:38   19.10.2022
Оксана Якушко
Харьковчанка «сливала» рф информацию о позициях ВСУ и ТРО

41-летняя харьковчанка фотографировала месторасположение украинских военных.

15 августа обвиняемая сделала снимок экрана из приложения, на котором находилось изображение месторасположения одного из предприятий Индустриального района Харькова, установило следствие.

Она обработала изображение, указав на нем месторасположение ВСУ и территориальной обороны. После этого женщина направила информацию представителям России.

Правоохранители разоблачили харьковчанку и сообщили ей подозрение по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

В настоящее время обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Харькова.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 16:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка «сливала» рф информацию о позициях ВСУ и ТРО".