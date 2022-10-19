Харків’янка «зливала» рф інформацію про позиції ЗСУ і ТРО

41-річна харків’янка фотографувала місце розташування українських військових.

15 серпня обвинувачена зробила знімок екрану із додатку, на якому знаходилося зображення розташування одного з підприємств Індустріального району Харкова, встановило слідство.

Вона опрацювала зображення, вказавши на ньому місце розташування ЗСУ та територіальної оборони. Після цього жінка надіслала інформацію представникам Росії.

Правоохоронці викрили харків’янку та повідомили їй підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.