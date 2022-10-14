Житель Харківщини воює проти України у ПВК “Вагнер” – прокуратура
Харківська обласна прокуратура та поліція повідомили про підозру “вагнерівцю” родом з Васищевого.
“39-річний житель смт Васищеве Харківського району у 2014 році вступив до так званої ротно-тактичної групи “Карпати”, що входить до складу приватної військової компанії “Вагнер”, найманці якої проводять диверсії в тилу української армії. Згодом у Краснодарському краї РФ, де базується вказана РТГ, чоловіка призначили на посаду стрільця”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
За інформацією прокурорів, мешканець Харківщини воював на боці РФ на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Його навіть “нагороджено” так званою нагородою так званої “ДНР” – “Георгіївським хрестом Донецької народної республіки”.
Після 24 лютого 2022 року зрадник “перебазувався” на харківський напрямок.
“Харківський стрілець має сторінку у соціальній мережі “Вконтакті”, забороненій на території України з 2015 року, якою користується і досі. Серед друзів — бойовики так званих ДНР, ЛНР та вагнерівці”, – зазначили у пресслужбі прокуратури.
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Про підозру найманцю ПВК “Вагнер” повідомили заочно – за фактом участі в діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).Категорії: Події, Харків; Теги: війна, підозра, прокуратура, ЧВК Вагнер; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 09:13;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Харківщини воює проти України у ПВК “Вагнер” – прокуратура".