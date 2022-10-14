Live
  • Пятница 14.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Житель Харьковщины воюет против Украины в ЧВК «Вагнер» — прокуратура

Происшествия 09:13   14.10.2022
Алексей Наумов
Житель Харьковщины воюет против Украины в ЧВК «Вагнер» — прокуратура

Харьковская областная прокуратура и полиция сообщили о подозрении «вагнеровцу» родом из Васищево.

«39-летний житель пгт Васищево Харьковского района в 2014 году поступил в так называемую ротно-тактическую группу «Карпаты», входящую в состав частной военной компании «Вагнер», наемники которой проводят диверсии в тылу украинской армии. Впоследствии в Краснодарском крае РФ, где базируется указанная РТГ, мужчину назначили на должность стрелка», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, житель Харьковщины воевал на стороне РФ на временно оккупированных территориях Донбасса. Он даже «награжден» так называемой наградой так называемой «ДНР» — «Георгиевским крестом Донецкой народной республики».

После 24 февраля 2022 года предатель «перебазировался» на харьковское направление.

«Харьковский стрелок имеет страницу в социальной сети «Вконтакте», запрещенной на территории Украины с 2015 года, которой пользуется и по настоящее время. Среди друзей — боевики так называемых ДНР, ЛНР и вагнеровцы», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Читайте также: Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФ

О подозрении наемнику ЧВК «Вагнер» сообщили заочно — по факту участия в деятельности незаконного вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Алексей Наумов

Новости по теме:

11:53
Выпущенные по Харькову ракеты все чаще будут приземляться в Белгороде- эксперт
11:03
KRAKEN поздравил с Днем защитников Украины кадрами освобождения Харьковщины
09:43
В Харькове российская ракета С-300 разбила дорогу (фото)
08:43
ВСУ освободили 502 населенных пункта на Харьковщине
18:01
Россия хотела ударить по Харькову, но что-то пошло не так — Подоляк

Вы читали новость: «Житель Харьковщины воюет против Украины в ЧВК «Вагнер» — прокуратура»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 09:13;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харьковщины воюет против Украины в ЧВК «Вагнер» — прокуратура".