Житель Харьковщины воюет против Украины в ЧВК «Вагнер» — прокуратура

Харьковская областная прокуратура и полиция сообщили о подозрении «вагнеровцу» родом из Васищево.

«39-летний житель пгт Васищево Харьковского района в 2014 году поступил в так называемую ротно-тактическую группу «Карпаты», входящую в состав частной военной компании «Вагнер», наемники которой проводят диверсии в тылу украинской армии. Впоследствии в Краснодарском крае РФ, где базируется указанная РТГ, мужчину назначили на должность стрелка», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, житель Харьковщины воевал на стороне РФ на временно оккупированных территориях Донбасса. Он даже «награжден» так называемой наградой так называемой «ДНР» — «Георгиевским крестом Донецкой народной республики».

После 24 февраля 2022 года предатель «перебазировался» на харьковское направление.

«Харьковский стрелок имеет страницу в социальной сети «Вконтакте», запрещенной на территории Украины с 2015 года, которой пользуется и по настоящее время. Среди друзей — боевики так называемых ДНР, ЛНР и вагнеровцы», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

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О подозрении наемнику ЧВК «Вагнер» сообщили заочно — по факту участия в деятельности незаконного вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украины).