Житель Харьковщины воюет против Украины в ЧВК «Вагнер» — прокуратура
Харьковская областная прокуратура и полиция сообщили о подозрении «вагнеровцу» родом из Васищево.
«39-летний житель пгт Васищево Харьковского района в 2014 году поступил в так называемую ротно-тактическую группу «Карпаты», входящую в состав частной военной компании «Вагнер», наемники которой проводят диверсии в тылу украинской армии. Впоследствии в Краснодарском крае РФ, где базируется указанная РТГ, мужчину назначили на должность стрелка», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По информации прокуроров, житель Харьковщины воевал на стороне РФ на временно оккупированных территориях Донбасса. Он даже «награжден» так называемой наградой так называемой «ДНР» — «Георгиевским крестом Донецкой народной республики».
После 24 февраля 2022 года предатель «перебазировался» на харьковское направление.
«Харьковский стрелок имеет страницу в социальной сети «Вконтакте», запрещенной на территории Украины с 2015 года, которой пользуется и по настоящее время. Среди друзей — боевики так называемых ДНР, ЛНР и вагнеровцы», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
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О подозрении наемнику ЧВК «Вагнер» сообщили заочно — по факту участия в деятельности незаконного вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украины).Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, подозрение, прокуратура, ЧВК Вагнер; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 09:13;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харьковщины воюет против Украины в ЧВК «Вагнер» — прокуратура".