Поддерживал войну против Украины: в Изюме разоблачили врача-коллаборанта
72-летний мужчина добровольно возглавил больницу в Изюме, сообщает полиция Харьковской области.
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины 72-летний мужчина добровольно занял должность главврача в медицинском учреждении в городе Изюм.
Он активно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины. Накануне освобождения Изюма бежал в россию.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. И заочно сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления.
Читайте также: Передавал технику оккупантам: СБУ поймала очередного предателя на ХарьковщинеКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больница, врач, Изюм, коллаборант, полиция, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Поддерживал войну против Украины: в Изюме разоблачили врача-коллаборанта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 15:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поддерживал войну против Украины: в Изюме разоблачили врача-коллаборанта".