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Поддерживал войну против Украины: в Изюме разоблачили врача-коллаборанта

Общество 15:44   19.10.2022
Оксана Якушко
Поддерживал войну против Украины: в Изюме разоблачили врача-коллаборанта

72-летний мужчина добровольно возглавил больницу в Изюме, сообщает полиция Харьковской области.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины 72-летний мужчина добровольно занял должность главврача в медицинском учреждении в городе Изюм.

Он активно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины. Накануне освобождения Изюма бежал в россию.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. И заочно сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 15:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поддерживал войну против Украины: в Изюме разоблачили врача-коллаборанта".