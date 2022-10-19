Поддерживал войну против Украины: в Изюме разоблачили врача-коллаборанта

72-летний мужчина добровольно возглавил больницу в Изюме, сообщает полиция Харьковской области.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины 72-летний мужчина добровольно занял должность главврача в медицинском учреждении в городе Изюм.

Он активно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины. Накануне освобождения Изюма бежал в россию.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. И заочно сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления.