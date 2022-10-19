Підтримував війну проти України: в Ізюмі викрили лікаря-колаборанта

72-річний чоловік добровільно очолив лікарню в окупованому Ізюмі, повідомляє поліція Харківської області.

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України 72-річний чоловік добровільно обійняв посаду головного лікаря у медичній установі у місті Ізюм.

Він активно підтримував збройну агресію рф проти України. Напередодні визволення Ізюма втік до росії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. І заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.