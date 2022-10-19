Підтримував війну проти України: в Ізюмі викрили лікаря-колаборанта
72-річний чоловік добровільно очолив лікарню в окупованому Ізюмі, повідомляє поліція Харківської області.
Після повномасштабного вторгнення рф на територію України 72-річний чоловік добровільно обійняв посаду головного лікаря у медичній установі у місті Ізюм.
Він активно підтримував збройну агресію рф проти України. Напередодні визволення Ізюма втік до росії.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. І заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
Читайте також: Передавав техніку окупантам: СБУ спіймала чергового зрадника на ХарківщиніКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, больница, врач, колаборант, поліція, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 15:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підтримував війну проти України: в Ізюмі викрили лікаря-колаборанта".