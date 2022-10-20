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СБУ сообщила о подозрении двоим приспешникам оккупантов на Харьковщине

Общество 16:29   20.10.2022
Оксана Якушко
СБУ сообщила о подозрении двоим приспешникам оккупантов на Харьковщине

48-летний местный житель с начала оккупации поселка Чкаловское Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с представителями оккупационной администрации России, установила СБУ.

С марта он занимал должность «председателя объединенной громады», хозяйствуя в Чкаловском и еще 19 прилегающих населенных пунктах.

Еще один местный 42-летний коллаборант пожелал стать «старостой» Чкаловского. С начала июля по сентябрь он регулярно участвовал в заседаниях оккупационной администрации в Балаклее, собирал информацию и заявления от жителей Чкаловского.

Сотрудники СБУ задержали «старосту» Чкаловского после деоккупации поселка. «Голова громады» сбежал на территорию страны-агрессора еще в начале контрнаступления ВСУ. Сейчас он объявлен в розыск.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 16:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила о подозрении двоим приспешникам оккупантов на Харьковщине".