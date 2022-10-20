СБУ сообщила о подозрении двоим приспешникам оккупантов на Харьковщине
48-летний местный житель с начала оккупации поселка Чкаловское Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с представителями оккупационной администрации России, установила СБУ.
С марта он занимал должность «председателя объединенной громады», хозяйствуя в Чкаловском и еще 19 прилегающих населенных пунктах.
Еще один местный 42-летний коллаборант пожелал стать «старостой» Чкаловского. С начала июля по сентябрь он регулярно участвовал в заседаниях оккупационной администрации в Балаклее, собирал информацию и заявления от жителей Чкаловского.
Сотрудники СБУ задержали «старосту» Чкаловского после деоккупации поселка. «Голова громады» сбежал на территорию страны-агрессора еще в начале контрнаступления ВСУ. Сейчас он объявлен в розыск.
Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Такое преступление карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.
Читайте также: Пыталась «переобуться»: звезде росТВ из Харьковщины сообщили о подозренииКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, коллаборант, оккупанты, окупанти, подозрение, СБУ, чкаловское; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 16:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила о подозрении двоим приспешникам оккупантов на Харьковщине".