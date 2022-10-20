СБУ сообщила о подозрении двоим приспешникам оккупантов на Харьковщине

48-летний местный житель с начала оккупации поселка Чкаловское Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с представителями оккупационной администрации России, установила СБУ.

С марта он занимал должность «председателя объединенной громады», хозяйствуя в Чкаловском и еще 19 прилегающих населенных пунктах.

Еще один местный 42-летний коллаборант пожелал стать «старостой» Чкаловского. С начала июля по сентябрь он регулярно участвовал в заседаниях оккупационной администрации в Балаклее, собирал информацию и заявления от жителей Чкаловского.

Сотрудники СБУ задержали «старосту» Чкаловского после деоккупации поселка. «Голова громады» сбежал на территорию страны-агрессора еще в начале контрнаступления ВСУ. Сейчас он объявлен в розыск.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет.