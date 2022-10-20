СБУ повідомила про підозру двом посіпакам окупантів на Харківщині
48-річний місцевий мешканець із початку окупації селища Чкалівське Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю із представниками окупаційної адміністрації рф, встановила СБУ.
З березня він обіймав посаду «голови об’єднаної громади», господарюючи у Чкаловському та ще 19 прилеглих населених пунктах.
Ще один місцевий 42-річний колаборант побажав стати «старостою» Чкаловського. З початку липня по вересень він регулярно брав участь у засіданнях окупаційної адміністрації у Балаклії, збирав інформацію та заяви від мешканців Чкаловського.
Співробітники СБУ затримали «старосту» Чкаловського після деокупації селища. «Голова громади» втік на територію країни-агресора ще на початку контрнаступу ЗСУ. Наразі він оголошений у розшук.
Слідчі СБУ повідомили обох зловмисників про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
Читайте також: Намагалася «перевзутися»: зірці РосТВ із Харківщини повідомили про підозруКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Балаклія, колаборант, окупанти, підозра, СБУ, чкаловское; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 16:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ повідомила про підозру двом посіпакам окупантів на Харківщині".