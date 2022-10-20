СБУ повідомила про підозру двом посіпакам окупантів на Харківщині

48-річний місцевий мешканець із початку окупації селища Чкалівське Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю із представниками окупаційної адміністрації рф, встановила СБУ.

З березня він обіймав посаду «голови об’єднаної громади», господарюючи у Чкаловському та ще 19 прилеглих населених пунктах.

Ще один місцевий 42-річний колаборант побажав стати «старостою» Чкаловського. З початку липня по вересень він регулярно брав участь у засіданнях окупаційної адміністрації у Балаклії, збирав інформацію та заяви від мешканців Чкаловського.

Співробітники СБУ затримали «старосту» Чкаловського після деокупації селища. «Голова громади» втік на територію країни-агресора ще на початку контрнаступу ЗСУ. Наразі він оголошений у розшук.

Слідчі СБУ повідомили обох зловмисників про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.