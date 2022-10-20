Уже 70%: вначале свет дают в освобожденных городах Харьковщины, затем в селах
Электроэнергию уже вернули на более чем 70% деоккупированных территорий Харьковской области. Частично свет есть в городах Изюм, Купянск, Балаклея, Волчанск и Чугуев.
«Сразу после запитки крупных городов появляется возможность вернуть электричество в окружающие поселки и села. Наши электрики ни на секунду не прекращают работы. Ежедневно к сети подключаются новые и новые потребители», — отметил на брифинге глава ХОВА Олег Синегубов.
Он в очередной раз призвал жителей максимально экономить электроэнергию. При этом подчеркнул, что в связи с вражескими обстрелами генерирующих объектов ситуация в стране с электроснабжением критическая, но контролируемая.
«Все должны помнить, что энергетическая ситуация сейчас зависит от каждого из нас, от каждого домовладения и каждой квартиры. Убежден совместными усилиями мы сможем пройти этот вызов», — сказал Синегубов.
Напомним, 18 октября глава ХОВА сообщал, что со светом — более 60% деоккупированной Харьковщины.
Читайте также: Сегодня и завтра веерные отключения света в Харькове не планируются — ТереховКатегории: Общество, Харьков; Теги: свет, синегубов, Харьков, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже 70%: вначале свет дают в освобожденных городах Харьковщины, затем в селах".