Уже 70%: спочатку світло дають у визволених містах Харківщини, потім у селах
Електроенергію вже повернули на понад 70% деокупованих територій Харківської області. Частково світло є у містах Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Вовчанськ та Чугуїв.
“Одразу після заживлення великих міст з’являється можливість повернути електрику в навколишні селища та села. Наші електрики ні на секунду не припиняють роботи. Щодня до мережі під’єднуються нові і нові споживачі”, – зазначив на брифінгу голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він вкотре закликав мешканців максимально заощаджувати електроенергію. При цьому підкреслив, що у зв’язку з ворожими обстрілами генеруючих об’єктів ситуація в країні з електропостачанням критична, але контрольована.
“Усі мають пам’ятати, що енергетична ситуація зараз залежить від кожного з нас, від кожного домоволодіння та кожної квартири. Переконаний спільними зусиллями ми зможемо пройти цей виклик”, – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, 18 жовтня голова ХОВА повідомляв, що зі світлом – понад 60% деокупованої Харківщини.
Читайте також: Сьогодні і завтра віялові відключення світла у Харкові не плануються — ТереховКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: сінєгубов, свет, Харків, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 20:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже 70%: спочатку світло дають у визволених містах Харківщини, потім у селах".