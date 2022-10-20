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Уже 70%: спочатку світло дають у визволених містах Харківщини, потім у селах

Суспільство 20:50   20.10.2022
Олена Нагорна
Уже 70%: спочатку світло дають у визволених містах Харківщини, потім у селах

Електроенергію вже повернули на понад 70% деокупованих територій Харківської області. Частково світло є у містах Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Вовчанськ та Чугуїв.

“Одразу після заживлення великих міст з’являється можливість повернути електрику в навколишні селища та села. Наші електрики ні на секунду не припиняють роботи. Щодня до мережі під’єднуються нові і нові споживачі”, – зазначив на брифінгу голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він вкотре закликав мешканців максимально заощаджувати електроенергію. При цьому підкреслив, що у зв’язку з ворожими обстрілами генеруючих об’єктів ситуація в країні з електропостачанням критична, але контрольована.

“Усі мають пам’ятати, що енергетична ситуація зараз залежить від кожного з нас, від кожного домоволодіння та кожної квартири. Переконаний спільними зусиллями ми зможемо пройти цей виклик”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, 18 жовтня голова ХОВА повідомляв, що зі світлом – понад 60% деокупованої Харківщини.

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 20:50;

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