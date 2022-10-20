Жадан получил польскую награду за вклад в борьбу за права человека
Писатель Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио де Молла за весомый вклад в борьбу за права человека. Денежную премию — 10 тысяч злотых — автор обещает инвестировать в оборону Харькова.
Об этом сам Жадан сообщил на своей странице в Facebook.
Премия вручается в Польше в честь дипломата Серхио де Молла, который более 34 лет работал в ООН. Он погиб при взрыве в здании Организации в Багдаде 19 августа 2003 года.
«Премия имени Серхио де Молла посвящена вопросам прав человека. Думаю, для Украины это сегодня вопросы насущные и жизненно важные — российские оккупанты лишили тысячи наших соотечественников элементарных прав и свобод. Собственно, эта война и ведется нами за наши права, в частности — за право оставаться собой», — отметил Жадан.
Читайте также: Сергей Жадан получил Премию СвободыКатегории: Культура, Харьков; Теги: жадан, награда, Польша, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 17:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жадан получил польскую награду за вклад в борьбу за права человека".