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Жадан получил польскую награду за вклад в борьбу за права человека

Культура 17:34   20.10.2022
Елена Нагорная
Жадан получил польскую награду за вклад в борьбу за права человека Фото: Сергей Жадан

Писатель Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио де Молла за весомый вклад в борьбу за права человека. Денежную премию — 10 тысяч злотых — автор обещает инвестировать в оборону Харькова.

Об этом сам Жадан сообщил на своей странице в Facebook.

Премия вручается в Польше в честь дипломата Серхио де Молла, который более 34 лет работал в ООН. Он погиб при взрыве в здании Организации в Багдаде 19 августа 2003 года.

«Премия имени Серхио де Молла посвящена вопросам прав человека. Думаю, для Украины это сегодня вопросы насущные и жизненно важные — российские оккупанты лишили тысячи наших соотечественников элементарных прав и свобод. Собственно, эта война и ведется нами за наши права, в частности — за право оставаться собой», — отметил Жадан.

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Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2022 в 17:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жадан получил польскую награду за вклад в борьбу за права человека".