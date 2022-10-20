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Жадан отримав польську нагороду за внесок у боротьбу за права людини

Культура 17:34   20.10.2022
Олена Нагорна
Жадан отримав польську нагороду за внесок у боротьбу за права людини

Письменник Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо де Молла за вагомий внесок у боротьбу за права людини. Грошову премію – 10 тисяч злотих – автор обіцяє інвестувати в оборону Харкова.

Про це сам Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Премія вручається у Польщі на честь дипломата Серхіо де Молла, який понад 34 роки працював в ООН. Він загинув під час вибуху в будівлі Організації в Багдаді 19 серпня 2003 року.

“Премія імені Серхіо де Молла присвячена питанням прав людини. Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі – російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод. Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема – за право лишатися собою”, – зазначив Жадан.

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Категорії: Культура, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 17:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жадан отримав польську нагороду за внесок у боротьбу за права людини".