Жадан отримав польську нагороду за внесок у боротьбу за права людини

Письменник Сергій Жадан отримав польську нагороду імені Серхіо де Молла за вагомий внесок у боротьбу за права людини. Грошову премію – 10 тисяч злотих – автор обіцяє інвестувати в оборону Харкова.

Про це сам Жадан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Премія вручається у Польщі на честь дипломата Серхіо де Молла, який понад 34 роки працював в ООН. Він загинув під час вибуху в будівлі Організації в Багдаді 19 серпня 2003 року.

“Премія імені Серхіо де Молла присвячена питанням прав людини. Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі – російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав та свобод. Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема – за право лишатися собою”, – зазначив Жадан.