Беседки на берегу реки в Харькове установили незаконно: владельца будут судить
Мужчина, незаконно установивший беседки на берегу реки Уды в Новобаварском районе Харькова, пойдет под суд.
Семь беседок на территории гидропарка непосредственно над зеркалом водоема 30-летний харьковчанин построил зимой 2021 года, после чего сдавал их в аренду отдыхающим за деньги, сообщают в облпрокуратуре.
«Но действия псевдозастройщика незаконны. Так, у мужчины отсутствовало соответствующее решение уполномоченного органа местного самоуправления и государственная регистрация о передаче ему в собственность или предоставление в пользование земельного участка», — рассказали в ведомстве.
Утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту самовольного строительства сооружений на самовольно занятом земельном участке, относящемся к землям охранной зоны (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины).
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беседки, прокуратура, суд, уды, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 19:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беседки на берегу реки в Харькове установили незаконно: владельца будут судить".