Беседки на берегу реки в Харькове установили незаконно: владельца будут судить

Мужчина, незаконно установивший беседки на берегу реки Уды в Новобаварском районе Харькова, пойдет под суд.

Семь беседок на территории гидропарка непосредственно над зеркалом водоема 30-летний харьковчанин построил зимой 2021 года, после чего сдавал их в аренду отдыхающим за деньги, сообщают в облпрокуратуре.

«Но действия псевдозастройщика незаконны. Так, у мужчины отсутствовало соответствующее решение уполномоченного органа местного самоуправления и государственная регистрация о передаче ему в собственность или предоставление в пользование земельного участка», — рассказали в ведомстве.

Утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту самовольного строительства сооружений на самовольно занятом земельном участке, относящемся к землям охранной зоны (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины).