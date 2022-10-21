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Беседки на берегу реки в Харькове установили незаконно: владельца будут судить

Происшествия 19:47   21.10.2022
Елена Нагорная
Беседки на берегу реки в Харькове установили незаконно: владельца будут судить Фото: Харьковская облпрокуратура

Мужчина, незаконно установивший беседки на берегу реки Уды в Новобаварском районе Харькова, пойдет под суд.

Семь беседок на территории гидропарка непосредственно над зеркалом водоема 30-летний харьковчанин построил зимой 2021 года, после чего сдавал их в аренду отдыхающим за деньги, сообщают в облпрокуратуре.

«Но действия псевдозастройщика незаконны. Так, у мужчины отсутствовало соответствующее решение уполномоченного органа местного самоуправления и государственная регистрация о передаче ему в собственность или предоставление в пользование земельного участка», — рассказали в ведомстве.

Утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту самовольного строительства сооружений на самовольно занятом земельном участке, относящемся к землям охранной зоны (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины).

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 19:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беседки на берегу реки в Харькове установили незаконно: владельца будут судить".