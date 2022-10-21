Альтанки на березі річки в Харкові встановили незаконно: власника судитимуть
Чоловік, який незаконно встановив альтанки на березі річки Уди у Новобаварському районі Харкова, піде під суд.
Сім альтанок на території гідропарку безпосередньо над дзеркалом водойми 30-річний харків’янин збудував узимку 2021 року, після чого здавав їх в оренду відпочивальникам за гроші, повідомляють в облпрокуратурі.
“Але дії псевдозабудовника незаконні. Так, у чоловіка було відсутнє відповідне рішення уповноваженого органу місцевого самоврядування та державна реєстрація про передачу йому у власність чи надання у користування земельної ділянки”, – розповіли у відомстві.
Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, що відноситься до земель охоронної зони (ч. 4 ст. 197-1 КК України).
Категорії: Події, Харків; Теги: беседки, прокуратура, суд, уды, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Альтанки на березі річки в Харкові встановили незаконно: власника судитимуть»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 19:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Альтанки на березі річки в Харкові встановили незаконно: власника судитимуть".