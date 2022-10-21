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Альтанки на березі річки в Харкові встановили незаконно: власника судитимуть

Події 19:47   21.10.2022
Олена Нагорна
Альтанки на березі річки в Харкові встановили незаконно: власника судитимуть

Чоловік, який незаконно встановив альтанки на березі річки Уди у Новобаварському районі Харкова, піде під суд.

Сім альтанок на території гідропарку безпосередньо над дзеркалом водойми 30-річний харків’янин збудував узимку 2021 року, після чого здавав їх в оренду відпочивальникам за гроші, повідомляють в облпрокуратурі.

“Але дії псевдозабудовника незаконні. Так, у чоловіка було відсутнє відповідне рішення уповноваженого органу місцевого самоврядування та державна реєстрація про передачу йому у власність чи надання у користування земельної ділянки”, – розповіли у відомстві.

Затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, що відноситься до земель охоронної зони (ч. 4 ст. 197-1 КК України).

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 19:47;

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