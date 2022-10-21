Директор купянского водоканала в Харьковской области сотрудничал с оккупантами
Чиновника водоканала в Харьковской области подозревают в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Руководитель коммунального предприятия «Купянский водоканал» во время оккупации города работал на представителей России, установило следствие.
«Новая власть» провела «реорганизацию» украинского коммунального предприятия, превратив его в оккупационный водоканал. И назначила подозреваемого на должность исполняющего обязанности директора предприятия.
Мужчина участвовал в заседаниях и служебных совещаниях оккупантов и агитировал бывших работников водоканала сотрудничать с врагами.
После деоккупации Купянска правоохранители разоблачили коллаборанта.
Сейчас директору Купянского водоканала сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Читайте также: СБУ сообщила о подозрении двоим приспешникам оккупантов на ХарьковщинеКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: водоканал, коллаборант, купянск, сотрудничал, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 16:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор купянского водоканала в Харьковской области сотрудничал с оккупантами".