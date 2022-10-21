Директор купянского водоканала в Харьковской области сотрудничал с оккупантами

Чиновника водоканала в Харьковской области подозревают в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Руководитель коммунального предприятия «Купянский водоканал» во время оккупации города работал на представителей России, установило следствие.

«Новая власть» провела «реорганизацию» украинского коммунального предприятия, превратив его в оккупационный водоканал. И назначила подозреваемого на должность исполняющего обязанности директора предприятия.

Мужчина участвовал в заседаниях и служебных совещаниях оккупантов и агитировал бывших работников водоканала сотрудничать с врагами.

После деоккупации Купянска правоохранители разоблачили коллаборанта.

Сейчас директору Купянского водоканала сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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