Директор куп‘янського водоканалу на Харківщині співпрацював з окупантами

Чиновника водоканалу на Харківщині підозрюють у колабораціонізмі, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Керівник комунального підприємства «Куп‘янський водоканал» під час окупації міста працював на представників рф, встановило слідство.

«Нова влада» провела «реорганізацію» українського комунального підприємства, перетворивши його на окупаційний водоканал. І призначила підозрюваного на посаду «исполняющего обязанности директора» підприємства.

Чоловік брав участь у засіданнях та службових нарадах окупантів і агітував колишніх працівників водоканалу співпрацювати з окупантами.

Після деокупації Куп’янська правоохоронці викрили колаборанта.

Наразі директору Куп‘янському водоканалу повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).