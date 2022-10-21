Директор куп‘янського водоканалу на Харківщині співпрацював з окупантами
Чиновника водоканалу на Харківщині підозрюють у колабораціонізмі, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Керівник комунального підприємства «Куп‘янський водоканал» під час окупації міста працював на представників рф, встановило слідство.
«Нова влада» провела «реорганізацію» українського комунального підприємства, перетворивши його на окупаційний водоканал. І призначила підозрюваного на посаду «исполняющего обязанности директора» підприємства.
Чоловік брав участь у засіданнях та службових нарадах окупантів і агітував колишніх працівників водоканалу співпрацювати з окупантами.
Після деокупації Куп’янська правоохоронці викрили колаборанта.
Наразі директору Куп‘янському водоканалу повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Читайте також: СБУ повідомила про підозру двом поплічникам окупантів на ХарківщиніКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: водоканал, колаборант, куп'янск, сотрудничал, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 16:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор куп‘янського водоканалу на Харківщині співпрацював з окупантами".