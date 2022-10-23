Десантники, освобождавшие Харьковщину, получили награды

Наградил воинов 95 отдельной десантно-штурмовой бригады, участвовавших в битвах за Харьковщину, командующий ДШВ ВСУ.

«На деоккупированной Харьковщине состоялось награждение бойцов 95-й ОДШБр, участвовавших в освобождении края от российских захватчиков, — сообщила пресс-служба бригады в facebook. — По представлению командира бригады, полковника Дмитрия Братишко из рук Командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майора Максима Миргородского наши воины получили наградное оружие и другие заслуженные награды».

Напомним, что 95 ОДШБр — это именно то подразделение ВСУ, которое первым зашло в освобожденный Изюм. Тогда военнослужащий бригады Юрий Кочевенко опубликовал видео с центральной площади города, благодаря которому можно было увидеть масштаб разрушений, которые принес сюда «русский мир».