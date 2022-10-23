Десантники, освобождавшие Харьковщину, получили награды
Наградил воинов 95 отдельной десантно-штурмовой бригады, участвовавших в битвах за Харьковщину, командующий ДШВ ВСУ.
«На деоккупированной Харьковщине состоялось награждение бойцов 95-й ОДШБр, участвовавших в освобождении края от российских захватчиков, — сообщила пресс-служба бригады в facebook. — По представлению командира бригады, полковника Дмитрия Братишко из рук Командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майора Максима Миргородского наши воины получили наградное оружие и другие заслуженные награды».
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Напомним, что 95 ОДШБр — это именно то подразделение ВСУ, которое первым зашло в освобожденный Изюм. Тогда военнослужащий бригады Юрий Кочевенко опубликовал видео с центральной площади города, благодаря которому можно было увидеть масштаб разрушений, которые принес сюда «русский мир».Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 95 одшбр, десантники, дшв, награды; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 16:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десантники, освобождавшие Харьковщину, получили награды".