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Десантники, освобождавшие Харьковщину, получили награды

Общество 16:09   23.10.2022
Оксана Горун
Десантники, освобождавшие Харьковщину, получили награды

Наградил воинов 95 отдельной десантно-штурмовой бригады, участвовавших в битвах за Харьковщину, командующий ДШВ ВСУ.

«На деоккупированной Харьковщине состоялось награждение бойцов 95-й ОДШБр, участвовавших в освобождении края от российских захватчиков, — сообщила пресс-служба бригады в facebook. — По представлению командира бригады, полковника Дмитрия Братишко из рук Командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майора Максима Миргородского наши воины получили наградное оружие и другие заслуженные награды».

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Напомним, что 95 ОДШБр — это именно то подразделение ВСУ, которое первым зашло в освобожденный Изюм. Тогда военнослужащий бригады Юрий Кочевенко опубликовал видео с центральной площади города, благодаря которому можно было увидеть масштаб разрушений, которые принес сюда «русский мир».

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 16:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десантники, освобождавшие Харьковщину, получили награды".