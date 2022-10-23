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Десантники, які звільняли Харківщину, здобули нагороди

Суспільство 16:09   23.10.2022
Оксана Горун
Десантники, які звільняли Харківщину, здобули нагороди

Нагородив воїнів 95 окремої десантно-штурмової бригади, які брали участь у битвах за Харківщину, командувач ДШВ ЗСУ.

“На деокупованій Харківщині відбулося нагородження бійців 95-ї ОДШБр, які брали участь у звільненні краю від російських загарбників, – повідомила пресслужба бригади у Фейсбуці. – За поданням командира бригади, полковника Дмитра Братішка з рук Командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-майора Максима Миргородського наші воїни отримали нагородну зброю та інші заслужені відзнаки”.

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Нагадаємо, що 95 ОДШБр – це саме той підрозділ ЗСУ, який першим зайшов у звільнений Ізюм. Тоді військовослужбовець бригади Юрій Кочевенко опублікував відео із центральної площі міста, завдяки якому можна було побачити масштаб руйнувань, які приніс сюди “русский мир”.

Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 16:09;

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