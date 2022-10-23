Десантники, які звільняли Харківщину, здобули нагороди
Нагородив воїнів 95 окремої десантно-штурмової бригади, які брали участь у битвах за Харківщину, командувач ДШВ ЗСУ.
“На деокупованій Харківщині відбулося нагородження бійців 95-ї ОДШБр, які брали участь у звільненні краю від російських загарбників, – повідомила пресслужба бригади у Фейсбуці. – За поданням командира бригади, полковника Дмитра Братішка з рук Командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-майора Максима Миргородського наші воїни отримали нагородну зброю та інші заслужені відзнаки”.
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Нагадаємо, що 95 ОДШБр – це саме той підрозділ ЗСУ, який першим зайшов у звільнений Ізюм. Тоді військовослужбовець бригади Юрій Кочевенко опублікував відео із центральної площі міста, завдяки якому можна було побачити масштаб руйнувань, які приніс сюди “русский мир”.Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 95 одшбр, десантники, дшв, награды; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 16:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десантники, які звільняли Харківщину, здобули нагороди".