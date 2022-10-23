В Харькове предлагают переименовать улицу, названную в честь российской святой
Святой Матроне, которая «позирует» на иконах вместе со Сталиным, — не место в харьковской топонимике, считают общественные активисты.
Вопрос переименования улицы Матронинской поднял участник Харьковской топонимической группы Александр Вацик.
«В списке харьковских улиц, которые готовятся переименовать, почему-то отсутствует улица Матронинская (расположена на Старой Салтовке)», — отметил Вацик.
Он подчеркнул, что «т.н. «святая Матрона Московская» — это один из самых агрессивных символов «русского мира», ее не признают святой украинские церкви ПЦУ и УГКЦ, но для приверженцев московского православия, она является абсолютным фетишем и изображается на иконах рядом с людоедом Сталиным».
Активист призвал «вычистить Харьков от отвратительного московского чудовища».
Отметим, что улица Матронинская появилась в Харькове не так давно — во время декоммунизации. Тогда таким образом решили переименовать улицу Ленинградскую.
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«Появилась в 2016. Лоббировал МП (Украинская православная церковь — Ред.) и Куделко (Сергей Куделко, историк, профессор ХНУ им. В. Н. Каразина)», — отметила участница Харьковской топонимической группы Ирина Багалей, правнучка знаменитого харьковского историка Дмитрия Багалея.
Напомним, ранее в Харькове депутаты местного облсовета не смогли переименовать театр русской драмы имени Пушкина. В процессе обсуждения такого решения депутаты сравнивали Пушкина с Бахом и цитировали «Я помню чудное мгновенье».Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: переименование, святая, улица, харьковская топонимическая группа; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 13:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове предлагают переименовать улицу, названную в честь российской святой".