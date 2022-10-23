В Харькове предлагают переименовать улицу, названную в честь российской святой

Святой Матроне, которая «позирует» на иконах вместе со Сталиным, — не место в харьковской топонимике, считают общественные активисты.

Вопрос переименования улицы Матронинской поднял участник Харьковской топонимической группы Александр Вацик.

«В списке харьковских улиц, которые готовятся переименовать, почему-то отсутствует улица Матронинская (расположена на Старой Салтовке)», — отметил Вацик.

Он подчеркнул, что «т.н. «святая Матрона Московская» — это один из самых агрессивных символов «русского мира», ее не признают святой украинские церкви ПЦУ и УГКЦ, но для приверженцев московского православия, она является абсолютным фетишем и изображается на иконах рядом с людоедом Сталиным».

Активист призвал «вычистить Харьков от отвратительного московского чудовища».

Отметим, что улица Матронинская появилась в Харькове не так давно — во время декоммунизации. Тогда таким образом решили переименовать улицу Ленинградскую.

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«Появилась в 2016. Лоббировал МП (Украинская православная церковь — Ред.) и Куделко (Сергей Куделко, историк, профессор ХНУ им. В. Н. Каразина)», — отметила участница Харьковской топонимической группы Ирина Багалей, правнучка знаменитого харьковского историка Дмитрия Багалея.

Напомним, ранее в Харькове депутаты местного облсовета не смогли переименовать театр русской драмы имени Пушкина. В процессе обсуждения такого решения депутаты сравнивали Пушкина с Бахом и цитировали «Я помню чудное мгновенье».