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У Харкові пропонують перейменувати вулицю, названу на честь російської святої

Політика 13:53   23.10.2022
Оксана Горун
У Харкові пропонують перейменувати вулицю, названу на честь російської святої

Святій Матроні, яка “позує” на іконах разом зі Сталіним, – не місце в Харкові, вважають громадські активісти.

Питання перейменування вулиці Матронінської порушив учасник Харківської топонімічної групи Олександр Вацик.

“У списку харківських вулиць, які готуються перейменувати, чомусь відсутня вулиця Матронінська (розташована на Старій Салтівці)”, – зазначив Вацик.

Він підкреслив, що “т.зв. “свята Матрона Московська” – це один із найагресивніших символів “русского мира”, її не визнають святою українські церкви ПЦУ та УГКЦ, але для прихильників московського православ’я вона є абсолютним фетишем і зображується на іконах поряд із людожером Сталіним”.

Свята Матрона Московська на іконі зі Сталіним

Активіст закликав “вичистити Харків від огидного московського чудовиська”.

Зазначимо, що вулиця Матронінська з’явилася в Харкові не так давно – під час декомунізації. Тоді в такий спосіб вирішили перейменувати вулицю Ленінградську.

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“З’явилася у 2016. Лобіював МП (Українська православна церква – Ред.) та Куделко (Сергій Куделко, історик, професор ХНУ ім. В. М. Каразіна)”, – зазначила учасниця Харківської топонімічної групи Ірина Багалей, правнучка знаменитого харківського історика Дмитра Багалея.

Нагадаємо, раніше в Харкові депутати місцевої облради не змогли перейменувати театр російської драми імені Пушкіна. У процесі обговорення такого рішення депутати порівнювали Пушкіна з Бахом та цитували “Я помню чудное мгновенье”.

Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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15:11
У Харкові депутати не змогли перейменувати театр ім. Пушкіна (відео)

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 13:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пропонують перейменувати вулицю, названу на честь російської святої".