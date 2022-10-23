У Харкові пропонують перейменувати вулицю, названу на честь російської святої

Святій Матроні, яка “позує” на іконах разом зі Сталіним, – не місце в Харкові, вважають громадські активісти.

Питання перейменування вулиці Матронінської порушив учасник Харківської топонімічної групи Олександр Вацик.

“У списку харківських вулиць, які готуються перейменувати, чомусь відсутня вулиця Матронінська (розташована на Старій Салтівці)”, – зазначив Вацик.

Він підкреслив, що “т.зв. “свята Матрона Московська” – це один із найагресивніших символів “русского мира”, її не визнають святою українські церкви ПЦУ та УГКЦ, але для прихильників московського православ’я вона є абсолютним фетишем і зображується на іконах поряд із людожером Сталіним”.

Активіст закликав “вичистити Харків від огидного московського чудовиська”.

Зазначимо, що вулиця Матронінська з’явилася в Харкові не так давно – під час декомунізації. Тоді в такий спосіб вирішили перейменувати вулицю Ленінградську.

“З’явилася у 2016. Лобіював МП (Українська православна церква – Ред.) та Куделко (Сергій Куделко, історик, професор ХНУ ім. В. М. Каразіна)”, – зазначила учасниця Харківської топонімічної групи Ірина Багалей, правнучка знаменитого харківського історика Дмитра Багалея.

Нагадаємо, раніше в Харкові депутати місцевої облради не змогли перейменувати театр російської драми імені Пушкіна. У процесі обговорення такого рішення депутати порівнювали Пушкіна з Бахом та цитували “Я помню чудное мгновенье”.