У Харкові пропонують перейменувати вулицю, названу на честь російської святої
Святій Матроні, яка “позує” на іконах разом зі Сталіним, – не місце в Харкові, вважають громадські активісти.
Питання перейменування вулиці Матронінської порушив учасник Харківської топонімічної групи Олександр Вацик.
“У списку харківських вулиць, які готуються перейменувати, чомусь відсутня вулиця Матронінська (розташована на Старій Салтівці)”, – зазначив Вацик.
Він підкреслив, що “т.зв. “свята Матрона Московська” – це один із найагресивніших символів “русского мира”, її не визнають святою українські церкви ПЦУ та УГКЦ, але для прихильників московського православ’я вона є абсолютним фетишем і зображується на іконах поряд із людожером Сталіним”.
Активіст закликав “вичистити Харків від огидного московського чудовиська”.
Зазначимо, що вулиця Матронінська з’явилася в Харкові не так давно – під час декомунізації. Тоді в такий спосіб вирішили перейменувати вулицю Ленінградську.
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“З’явилася у 2016. Лобіював МП (Українська православна церква – Ред.) та Куделко (Сергій Куделко, історик, професор ХНУ ім. В. М. Каразіна)”, – зазначила учасниця Харківської топонімічної групи Ірина Багалей, правнучка знаменитого харківського історика Дмитра Багалея.
Нагадаємо, раніше в Харкові депутати місцевої облради не змогли перейменувати театр російської драми імені Пушкіна. У процесі обговорення такого рішення депутати порівнювали Пушкіна з Бахом та цитували “Я помню чудное мгновенье”.Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: переименование, святая, улица, харьковская топонимическая группа; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 13:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пропонують перейменувати вулицю, названу на честь російської святої".