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Шесть населенных пунктов обстреляла на Харьковщине армия РФ — Генштаб

Происшествия 18:45   25.10.2022
Елена Нагорная
Шесть населенных пунктов обстреляла на Харьковщине армия РФ — Генштаб

Шесть населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Красное, Огурцово и Стрелечья.

На Купянском направлении — из такого же вооружения в районах населенных пунктов Вишневое и Кисловка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 18:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.".