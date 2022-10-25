Шесть населенных пунктов обстреляла на Харьковщине армия РФ — Генштаб
Шесть населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Красное, Огурцово и Стрелечья.
На Купянском направлении — из такого же вооружения в районах населенных пунктов Вишневое и Кисловка.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 18:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.".