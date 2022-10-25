Шесть населенных пунктов обстреляла на Харьковщине армия РФ — Генштаб

Шесть населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Красное, Огурцово и Стрелечья.

На Купянском направлении — из такого же вооружения в районах населенных пунктов Вишневое и Кисловка.