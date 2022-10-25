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Синегубов сообщил о раненых и разрушениях за сутки на Харьковщине (фото)

Происшествия 09:17   25.10.2022
Оксана Горун
Синегубов сообщил о раненых и разрушениях за сутки на Харьковщине (фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в регионе, по данным «скорой», после российских обстрелов в больнице оказался один человек. Разрушения есть в Купянске и Двуречной.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Золочевской громаде Богодуховского района с ранением госпитализирован 36-летний тракторист. В Купянском районе госпитализированы 3 человека, получившие ранения накануне», — написал глава ХОВА Олег Синегубов в telegram.

По его информации, за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Купянска и Волчанска. Также под ударом оказались населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

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    «В Купянске в результате ракетного удара, предварительно ракетами С-300, повреждено административное здание. В Двуречанской громаде поврежден жилой дом, произошел пожар. Без пострадавших», — добавил Синегубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 09:17;

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