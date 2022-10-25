Синєгубов повідомив про поранених та руйнування за добу на Харківщині (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в регіоні, за даними “швидкої”, після російських обстрілів у лікарні опинилась одна людина. Руйнування є в Куп’янську та Дворічній.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізовано 36-річного тракториста. У Куп’янському районі госпіталізовано 3 людей, які отримали поранення напередодні”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, минулої доби ворог продовжував обстріли Куп’янська та Вовчанська. Також під ударом опинилися населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

“У Куп’янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих”, – додав Синєгубов.