Через російські обстріли на Харківщині горів приватний будинок (фото)
Пожежа через обстріли сталася в селищі Дворічна, яке після контрнаступу ЗСУ опинилося неподалік нової лінії фронту.
Минулої доби в Харківській області сталися чотири пожежі, одна з них – внаслідок бойових дій, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“24 жовтня о 15:45 внаслідок ворожих обстрілів селища Дворічна Куп’янського району сталася пожежа на території приватного житлового домоволодіння. Горів житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб. О 18:40 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає”, – зазначили рятувальники.
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Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 455 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 07:35;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через російські обстріли на Харківщині горів приватний будинок (фото)".