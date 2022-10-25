Из-за российских обстрелов на Харьковщине горел частный дом (фото)
Пожар из-за обстрелов произошел в поселке Двуречная, который после контрнаступления оказался неподалеку от новой линии фронта.
За минувшие сутки в Харьковской области случилось четыре пожара, один из них — в результате боевых действий, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«24 октября в 15:45 в результате вражеских обстрелов поселка Двуручная Купянского района произошел пожар на территории частного жилищного домовладения. Горел жилой дом на площади в 150 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС. В 18:40 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», – отметили спасатели.
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Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 455 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 07:35;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российских обстрелов на Харьковщине горел частный дом (фото)".