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Из-за российских обстрелов на Харьковщине горел частный дом (фото)

Происшествия 07:35   25.10.2022
Алексей Наумов
Из-за российских обстрелов на Харьковщине горел частный дом (фото)

Пожар из-за обстрелов произошел в поселке Двуречная, который после контрнаступления оказался неподалеку от новой линии фронта.

За минувшие сутки в Харьковской области случилось четыре пожара, один из них — в результате боевых действий, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Двуречной из-за российского обстрела 25 октября

«24 октября в 15:45 в результате вражеских обстрелов поселка Двуручная Купянского района произошел пожар на территории частного жилищного домовладения. Горел жилой дом на площади в 150 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава ГСЧС. В 18:40 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», – отметили спасатели.

Пожар в Двуречной из-за российского обстрела 24 октября 2

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    • Пожар в Двуречной из-за российского обстрела 24 октября 3

    Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 455 взрывоопасных предметов.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 07:35;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российских обстрелов на Харьковщине горел частный дом (фото)".