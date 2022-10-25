Шість населених пунктів обстріляла на Харківщині армія РФ – Генштаб
Шість населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча.
На Куп’янському напрямку – із такого ж озброєння в районах населених пунктів Вишневе та Кислівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 18:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.".