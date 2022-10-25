Шість населених пунктів обстріляла на Харківщині армія РФ – Генштаб

Шість населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча.

На Куп’янському напрямку – із такого ж озброєння в районах населених пунктів Вишневе та Кислівка.