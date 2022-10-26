Для спасателей деоккупированного Изюма сыграл оркестр (видео)
Фото: оркестр ГСЧС Украины
26 октября чрезвычайники города Изюм Харьковской области слушали живую музыку — для них сыграл оркестр ГСЧС Украины.
«Мы сегодня нужны друг другу, как никогда. Поддержать, вдохновить, протянуть руку, развеселить, поднять. Это все о нас, украинцах. Мы такие. И мы вместе идем к Победе. Город Изюм — это Украина», — говорится на странице оркестра в Facebook.
Как видно на видео, оркестр выступил в помещении местной пожарной части.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 20:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 октября чрезвычайники города Изюм Харьковской области слушали живую музыку — для них сыграл оркестр ГСЧС Украины.".