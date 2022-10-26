Для спасателей деоккупированного Изюма сыграл оркестр (видео)

26 октября чрезвычайники города Изюм Харьковской области слушали живую музыку — для них сыграл оркестр ГСЧС Украины.

«Мы сегодня нужны друг другу, как никогда. Поддержать, вдохновить, протянуть руку, развеселить, поднять. Это все о нас, украинцах. Мы такие. И мы вместе идем к Победе. Город Изюм — это Украина», — говорится на странице оркестра в Facebook.

Как видно на видео, оркестр выступил в помещении местной пожарной части.