Для рятувальників деокупованого Ізюма зіграв оркестр (відео)
26 жовтня надзвичайники міста Ізюм Харківської області слухали живу музику – для них зіграв оркестр ДСНС України.
“Ми сьогодні потрібні один одному, як ніколи. Підтримати, надихнути, протянути руку, розвеселити, підняти. Це все про нас, українців. Ми такі. І ми разом йдемо до Перемоги. Місто Ізюм – це Україна”, – йдеться на сторінці оркестру у Facebook.
Як видно на відео, оркестр виступив у приміщенні місцевої пожежної частини.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 20:41;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 жовтня надзвичайники міста Ізюм Харківської області слухали живу музику – для них зіграв оркестр ДСНС України.".