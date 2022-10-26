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Для рятувальників деокупованого Ізюма зіграв оркестр (відео)

Культура 20:41   26.10.2022
Елена Нагорная
Для рятувальників деокупованого Ізюма зіграв оркестр (відео)

26 жовтня надзвичайники міста Ізюм Харківської області слухали живу музику – для них зіграв оркестр ДСНС України.

“Ми сьогодні потрібні один одному, як ніколи. Підтримати, надихнути, протянути руку, розвеселити, підняти. Це все про нас, українців. Ми такі. І ми разом йдемо до Перемоги. Місто Ізюм – це Україна”, – йдеться на сторінці оркестру у Facebook.

Як видно на відео, оркестр виступив у приміщенні місцевої пожежної частини.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 20:41;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 жовтня надзвичайники міста Ізюм Харківської області слухали живу музику – для них зіграв оркестр ДСНС України.".