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444 километра дорог расчистили на деоккупированной Харьковщине

Общество 20:19   27.10.2022
Елена Нагорная
444 километра дорог расчистили на деоккупированной Харьковщине

С сентября в Харьковской области расчистили около 420 км дорог государственного значения и 24 км улиц городов Балаклея, Купянск и Изюм.

Основные работы сосредоточены на трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский. Там демонтируют мостовые сооружения и готовятся латать ямы, сообщают в Мининфраструктуры.

Значительная часть дорожников работает вблизи городов Изюм, Купянск и Балаклея, а также помогает местным коммунальщикам.

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С сентября на Харьковщине восстановлен проезд по 8 мостам, еще 5 — в работе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 20:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сентября в Харьковской области расчистили около 420 км дорог государственного значения и 24 км улиц городов Балаклея, Купянск и Изюм.".