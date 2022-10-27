444 километра дорог расчистили на деоккупированной Харьковщине

С сентября в Харьковской области расчистили около 420 км дорог государственного значения и 24 км улиц городов Балаклея, Купянск и Изюм.

Основные работы сосредоточены на трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский. Там демонтируют мостовые сооружения и готовятся латать ямы, сообщают в Мининфраструктуры.

Значительная часть дорожников работает вблизи городов Изюм, Купянск и Балаклея, а также помогает местным коммунальщикам.

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С сентября на Харьковщине восстановлен проезд по 8 мостам, еще 5 — в работе.