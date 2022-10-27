444 километра дорог расчистили на деоккупированной Харьковщине
С сентября в Харьковской области расчистили около 420 км дорог государственного значения и 24 км улиц городов Балаклея, Купянск и Изюм.
Основные работы сосредоточены на трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский. Там демонтируют мостовые сооружения и готовятся латать ямы, сообщают в Мининфраструктуры.
Значительная часть дорожников работает вблизи городов Изюм, Купянск и Балаклея, а также помогает местным коммунальщикам.
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С сентября на Харьковщине восстановлен проезд по 8 мостам, еще 5 — в работе.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 20:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сентября в Харьковской области расчистили около 420 км дорог государственного значения и 24 км улиц городов Балаклея, Купянск и Изюм.".