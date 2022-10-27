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444 кілометри доріг розчистили на деокупованій Харківщині

Політика 20:19   27.10.2022
Олена Нагорна
444 кілометри доріг розчистили на деокупованій Харківщині

З вересня у Харківській області розчистили близько 420 км доріг державного значення та 24 км вулиць міст Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.

Основні роботи зосереджені на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Там демонтують мостові споруди та готуються латати ями, повідомляють у Мінінфраструктури.

Значна частина шляховиків працює поблизу міст Ізюм, Куп’янськ та Балаклія, а також допомагає місцевим комунальникам.

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З вересня на Харківщині відновлено проїзд 8 мостами, ще 5 – у роботі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 20:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З вересня у Харківській області розчистили близько 420 км доріг державного значення та 24 км вулиць міст Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.".