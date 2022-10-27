444 кілометри доріг розчистили на деокупованій Харківщині

З вересня у Харківській області розчистили близько 420 км доріг державного значення та 24 км вулиць міст Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.

Основні роботи зосереджені на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Там демонтують мостові споруди та готуються латати ями, повідомляють у Мінінфраструктури.

Значна частина шляховиків працює поблизу міст Ізюм, Куп’янськ та Балаклія, а також допомагає місцевим комунальникам.

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З вересня на Харківщині відновлено проїзд 8 мостами, ще 5 – у роботі.