444 кілометри доріг розчистили на деокупованій Харківщині
З вересня у Харківській області розчистили близько 420 км доріг державного значення та 24 км вулиць міст Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.
Основні роботи зосереджені на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Там демонтують мостові споруди та готуються латати ями, повідомляють у Мінінфраструктури.
Значна частина шляховиків працює поблизу міст Ізюм, Куп’янськ та Балаклія, а також допомагає місцевим комунальникам.
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З вересня на Харківщині відновлено проїзд 8 мостами, ще 5 – у роботі.
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Ви читали новину: «444 кілометри доріг розчистили на деокупованій Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 20:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З вересня у Харківській області розчистили близько 420 км доріг державного значення та 24 км вулиць міст Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.".