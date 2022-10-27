Ремонт домов в Харькове: демонтируют разрушенные плиты и укрепляют стены

В Немышлянском районе восстанавливают жилые дома, пострадавшие в результате вражеских обстрелов, сообщил Харьковский горсовет.

В доме на ул. Юбилейный разбирают завалы и демонтируют разрушенные плиты. Также демонтаж разрушенных плит производят в доме по Салтовскому шоссе. Кроме того, специалисты ведут там сварочные работы по укреплению стен.



Работы выполняют бригады харьковских строительных компаний.



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