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Ремонт домов в Харькове: демонтируют разрушенные плиты и укрепляют стены

Общество 09:22   27.10.2022
Оксана Якушко
Ремонт домов в Харькове: демонтируют разрушенные плиты и укрепляют стены

В Немышлянском районе восстанавливают жилые дома, пострадавшие в результате вражеских обстрелов, сообщил Харьковский горсовет.

В доме на ул. Юбилейный разбирают завалы и демонтируют разрушенные плиты. Также демонтаж разрушенных плит производят в доме по Салтовскому шоссе. Кроме того, специалисты ведут там сварочные работы по укреплению стен.


Работы выполняют бригады харьковских строительных компаний.


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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 09:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе восстанавливают жилые дома, пострадавшие в результате вражеских обстрелов, сообщил Харьковский горсовет.".