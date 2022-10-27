Ремонт домов в Харькове: демонтируют разрушенные плиты и укрепляют стены
В Немышлянском районе восстанавливают жилые дома, пострадавшие в результате вражеских обстрелов, сообщил Харьковский горсовет.
В доме на ул. Юбилейный разбирают завалы и демонтируют разрушенные плиты. Также демонтаж разрушенных плит производят в доме по Салтовскому шоссе. Кроме того, специалисты ведут там сварочные работы по укреплению стен.
Работы выполняют бригады харьковских строительных компаний.
Читайте также: В Харькове ремонтируют системы отопления в 40 домах на Северной Салтовке
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ремонт домов в Харькове: демонтируют разрушенные плиты и укрепляют стены»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 09:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе восстанавливают жилые дома, пострадавшие в результате вражеских обстрелов, сообщил Харьковский горсовет.".