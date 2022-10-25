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В Харькове ремонтируют системы отопления в 40 домах на Северной Салтовке

Общество 14:33   25.10.2022
Оксана Якушко
В Харькове ремонтируют системы отопления в 40 домах на Северной Салтовке

В Харькове готовятся подавать отопление в наиболее пострадавший от обстрелов район, сообщил Харьковский городской совет.

Бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотвод» восстанавливают внутридомовые системы в 40 пострадавших из-за обстрелов домах на Северной Салтовке.

«Чтобы не было подтоплений, проводим профилактику систем ливневой канализации и контролируем техническое состояние подвальных помещений, служащих укрытиями», – отметил начальник управления Валерий Харлан Валерий Харлан.

Рабочие предприятия возобновляют внутридомовые коммуникации по ул. Метростроителей – в одном из домов заменили систему холодного водоснабжения протяженностью 80 м, сообщил начальник участка Основянского района Виталий Федин.

«Определенные проблемы существуют с доступом коммунальщиков к квартирам, жители которых находятся в эвакуации, но и из таких ситуаций обязательно находим выход», — отметил Виталий Федин.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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