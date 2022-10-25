У Харкові ремонтують системи опалення в 40 будинках на Північній Салтівці
У Харкові готуються подавати опалення у найбільш постраждалий від обстрілів район, повідомила Харківська міська рада.
Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» відновлюють внутрішньобудинкові системи у 40 будинках на Північній Салтівці, які постраждали через обстріли.
«Щоб не було підтоплень, проводимо профілактику систем зливової каналізації та контролюємо технічний стан підвальних приміщень, які слугують укриттями», – зазначив начальник управління Валерій Харлан Валерій Харлан.
Робітники підприємства відновлюють внутрішньобудинкові комунікації на вул. Метробудівників – в одному з будинків замінили систему холодного водопостачання довжиною 80 м, повідомив начальник дільниці Основ’янського району Віталій Федін.
«Певні проблеми існують із доступом комунальників до квартир, мешканці яких знаходяться в евакуації, але і з таких ситуацій обов’язково знаходимо вихід», – зазначив Віталій Федін.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 14:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ремонтують системи опалення в 40 будинках на Північній Салтівці".