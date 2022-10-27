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Ремонт будинків у Харкові: демонтують зруйновані плити й укріплюють стіни

Суспільство 09:22   27.10.2022
Оксана Якушко
Ремонт будинків у Харкові: демонтують зруйновані плити й укріплюють стіни

У Немишлянському районі відновлюють житлові будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, повідомила Харківська міськрада.

У будинку по вул. Ювілейній розбирають завали і демонтують зруйновані плити. Також демонтаж зруйнованих плит проводять у будинку по Салтівському шосе. Крім того, фахівці ведуть там зварювальні роботи з укріплення стін.


Роботи  виконують бригади харківських будівельних компаній.


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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 09:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Немишлянському районі відновлюють житлові будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, повідомила Харківська міськрада.".