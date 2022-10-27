Ремонт будинків у Харкові: демонтують зруйновані плити й укріплюють стіни

У Немишлянському районі відновлюють житлові будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, повідомила Харківська міськрада.

У будинку по вул. Ювілейній розбирають завали і демонтують зруйновані плити. Також демонтаж зруйнованих плит проводять у будинку по Салтівському шосе. Крім того, фахівці ведуть там зварювальні роботи з укріплення стін.



Роботи виконують бригади харківських будівельних компаній.