В каких громадах Харьковщины временно выключили свет 27 октября

Сегодня до четырех часов не будет электроснабжения громадах восьми районов, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Громады, где не будет света, подключены к районам электросетей:

Мерефянский,

Люботинский,

Близнюковский,

Кегичевский,

Барвенковский,

Зачепиловский,

Красноградский,

Змиевские районы.

«Но отключение электроснабжения может повторно вводиться через 8 часов», — отметили в облэнерго.

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