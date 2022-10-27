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В каких громадах Харьковщины временно выключили свет 27 октября

Общество 13:24   27.10.2022
Оксана Якушко
В каких громадах Харьковщины временно выключили свет 27 октября

Сегодня до четырех часов не будет электроснабжения громадах восьми районов, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Громады, где не будет света, подключены к районам электросетей:

Мерефянский,

Люботинский,

Близнюковский,

Кегичевский,

Барвенковский,

Зачепиловский,

Красноградский,

Змиевские районы.

«Но отключение электроснабжения может повторно вводиться через 8 часов», — отметили в облэнерго.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 13:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня до четырех часов не будет электроснабжения громадах восьми районов, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".