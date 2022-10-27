В каких громадах Харьковщины временно выключили свет 27 октября
Сегодня до четырех часов не будет электроснабжения громадах восьми районов, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
Громады, где не будет света, подключены к районам электросетей:
Мерефянский,
Люботинский,
Близнюковский,
Кегичевский,
Барвенковский,
Зачепиловский,
Красноградский,
Змиевские районы.
«Но отключение электроснабжения может повторно вводиться через 8 часов», — отметили в облэнерго.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 13:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня до четырех часов не будет электроснабжения громадах восьми районов, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".