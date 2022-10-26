Синегубов подтвердил намерения отключать свет в Харькове со следующей недели

Харьков и область находятся в режиме жесткой экономии электроэнергии с февраля, но все равно сейчас сеть не выдерживает той нагрузки, которая есть, отметил глава ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Сейчас у нас отключения были аварийные, когда не выдерживало то или иное направление. Поэтому фактически в аварийном режиме происходило обесточивание того или иного населенного пункта», — сообщил глава ОВА.

Если накануне электроэнергию планово отключали в 10-ти громадах области, то сегодня их было 14-ть, рассказал Синегубов.

«Эти отключения происходят на час, два, три максимум. Однако сейчас, наверное, со следующей недели будем применять плановые отключения в том числе города Харькова. Это плановое мероприятие, к сожалению, мы должны его применять для того, чтобы сеть Укрэнерго выдержала те нагрузки и ту агрессию, которую оказывает РФ сейчас», — отметил глава ОВА.

«Прежде всего отключения будут применены к тем населенным пунктам, которые под оккупацией не были. И город Харьков — как самый большой город, который потребляет электроэнергию», — добавил он.