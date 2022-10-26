Синєгубов підтвердив наміри вимикати світло в Харкові з наступного тижня

Харків і область перебувають у режимі жорстої економії електроенергії із лютого, але все одно нині мережа не витримує того навантаження, яке є, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Наразі в нас відключення були аварійні, коли не витримував той чи інший напрямок. Тому фактично в аварійному режимі відбувалося знаструмлення того чи іншого населеного пункту”, – повідомив голова ОВА.

Якщо напередодні електроенергію планово вимикали в 10-ти громадах області, то сьогодні їх було 14-ть, розповів Синєгубов.

“Ці відключення відбуваються на годину, дві, три максимум. Однак наразі, напевно, з наступного тижня будемо застосовувати планові відключення в тому числі міста Харкова. Це плановий захід, на жаль, ми маємо його застосовувати для того, щоб мережа Укренерго витримала ті навантаження і ту агресію, яку чинить РФ наразі”, – наголосив глава ОВА.

“Перш за все відключення будуть застосовані до тих населених пунктів, які під окупацією не були. І місто Харків – як найбільше місто, яке споживає електроенергію”, – додав він.