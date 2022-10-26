Харків у режимі жорсткої економії, – Терехов про майбутні віялові відключення
“Харків живе в режимі жорсткої економії, проте, ситуація більш менш стабільна”. Так міський голова Ігор Терехов прокоментував анонсовані з наступного тижня відключення електроенергії у Харкові.
“Сьогодні ситуація, звичайно, нелегка в енергетичній сфері в Харкові, проте, ми ще не маємо віялових відключень, тому що ми перебуваємо в режимі дуже жорсткої економії. Із першого дня війни не працює вуличне освітлення. На жаль, ми не будемо його поки що вмикати… Хотілося б увімкнути, виходячи з криміногенної обстановки”, – сказав Терехов в етері національного марафону, відповідаючи на питання ведучого про майбутні віялові відключення світла.
Міський голова вкотре заявив, що харків’яни відреагували на його заклик економити електроенергію, нагадав, що у метро було збільшено інтервали руху поїздів, а від сьогодні на прохання містян на станціях знову працюють ескалатори, при цьому енергоспоживання у підземці не збільшено.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 17:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Харків живе в режимі жорсткої економії, проте, ситуація більш менш стабільна”. Так міський голова Ігор Терехов прокоментував анонсовані з наступного тижня відключення електроенергії у Харкові.".