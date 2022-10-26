Харьков в режиме жесткой экономии, — Терехов о предстоящих веерных отключениях
«Харьков живет в режиме жесткой экономии, но, тем не менее, ситуация более или менее стабильная». Так городской голова Игорь Терехов прокомментировал анонсируемые со следующей недели отключения электроэнергии в Харькове.
«Сегодня ситуация конечно нелегкая в энергетической сфере в Харькове, но, тем не менее, у нас еще нет веерных отключений, потому что мы находимся в режиме очень жесткой экономии. С первого дня войны не работает уличное освещение. С сожалению, мы не будем его пока включать… Хотелось бы включить, исходя из криминогенной обстановки», — сказал Терехов в эфире национального марафона, отвечая на вопрос ведущего о предстоящих веерных отключениях света.
Городской голова в очередной раз заявил, что харьковчане отреагировали на его призыв экономить электроэнергию, напомнил, что в метро были увеличены интервалы движения поездов, а с сегодняшнего дня по просьбе горожан на станциях вновь работают эскалаторы, при этом энергопотребление в подземке не увеличено.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьков живет в режиме жесткой экономии, но, тем не менее, ситуация более или менее стабильная». Так городской голова Игорь Терехов прокомментировал анонсируемые со следующей недели отключения электроэнергии в Харькове.".