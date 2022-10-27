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В яких громадах Харківщини тимчасові вимкнули світло 27 жовтня

Суспільство 13:24   27.10.2022
Оксана Якушко
В яких громадах Харківщини тимчасові вимкнули світло 27 жовтня

Сьогодні до чотирьох годин не буде електропостачання у восьми громадах, повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Громади, де не буде світла, підключені до районів електромереж:

Мерефянський,

Люботинський,

Близнюківський,

Кегичевський,

Барвінківський,

Зачепилівський,

Красноградський,

Зміївські райони.

«Але відключення електропостачання може повторно вводитись за 8 годин», – зазначили в обленерго.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 13:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні до чотирьох годин не буде електропостачання у восьми громадах, повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.".