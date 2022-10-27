В яких громадах Харківщини тимчасові вимкнули світло 27 жовтня
Сьогодні до чотирьох годин не буде електропостачання у восьми громадах, повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.
Громади, де не буде світла, підключені до районів електромереж:
Мерефянський,
Люботинський,
Близнюківський,
Кегичевський,
Барвінківський,
Зачепилівський,
Красноградський,
Зміївські райони.
«Але відключення електропостачання може повторно вводитись за 8 годин», – зазначили в обленерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 13:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні до чотирьох годин не буде електропостачання у восьми громадах, повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.".