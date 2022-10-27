В яких громадах Харківщини тимчасові вимкнули світло 27 жовтня

Сьогодні до чотирьох годин не буде електропостачання у восьми громадах, повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Громади, де не буде світла, підключені до районів електромереж:

Мерефянський,

Люботинський,

Близнюківський,

Кегичевський,

Барвінківський,

Зачепилівський,

Красноградський,

Зміївські райони.

«Але відключення електропостачання може повторно вводитись за 8 годин», – зазначили в обленерго.