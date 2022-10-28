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На Харьковщину прибыл «комбайн», перемалывающий мины (фото, видео)

Общество 08:19   28.10.2022
Оксана Горун
На Харьковщину прибыл «комбайн», перемалывающий мины (фото, видео)

На донаты через платформу UNITED24 для Украины закупили современную машину для разминирования — Armtrac 400. Она уже прибыла на Харьковщину.

«Armtrac 400 — самая большая и эффективная машина для разминирования стоимостью более 18 млн грн. И она уже выполняет задачи в Харьковской области. Это стало возможным благодаря вашим донатам через UNITED24», — сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Armtrac 400 в полях Харьковской области

В telegram самой платформы UNITED24 привели технические характеристики новинки.

«Трехметровый гидравлический ротор позволяет зачищать более 2400 кв. м территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см. Надежная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг. Дистанционное управление с расстояния до 800 м гарантирует оператору полную безопасность», — отметили в пресс-службе платформы.

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    • Федоров подчеркнул, что ГСЧС в Украине разминирует от 1000 до 1500 боеприпасов в день.  В данный момент, по словам спасателей, самой заминированной остается Харьковская область.

    Спасатель и перемалыватель мин Armtrac 400 в Харьковской области

    На деоккупированных территориях заминирован практически каждый метр инженерных коммуникаций: газопроводов, электрических сетей. Мин много как на объектах критической инфраструктуры, так и в частном секторе, и в полях и лесах. В регионе регулярно сообщают о подрыве людей не минах. Так, на днях получила ранения жительница Казачьей Лопани, которая выпасала коз в заминированной зоне.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На донаты через платформу UNITED24 для Украины закупили современную машину для разминирования — Armtrac 400. Она уже прибыла на Харьковщину".