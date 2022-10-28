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На Харківщину прибув “комбайн”, який перемелює міни (фото, відео)

Суспільство 08:19   28.10.2022
Оксана Горун
На Харківщину прибув “комбайн”, який перемелює міни (фото, відео)

На донати через платформу UNITED24 для України закупили найсучаснішу машину для розмінування – Armtrac 400. Вона вже прибула на Харківщину.

“Armtrac 400 — найбільша та найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн. І вона вже виконує завдання у Харківській області. Це стало можливим завдяки вашим донатам через UNITED24”, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Armtrac 400 у полях Харківської області

У телеграмі самої платформи UNITED24 навели технічні характеристики новинки.

“Триметровий гідравлічний ротор дозволяє зачищати більше 2400 кв. м території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. Надійна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг. Дистанційне керування з відстані до 800 м гарантує оператору повну безпеку”, – відзначили в пресслужбі платформи.

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    • Федоров наголосив, що ДСНС в Україні розміновує від 1000 до 1500 боєприпасів на день. Наразі, за словами рятувальників, найзамінованішою залишається Харківська область.

    Рятувальник та перемолювач мін Armtrac 400 в Харківській області.

    На деокупованих територіях заміновано практично кожен метр інженерних комунікацій: газопроводів, електричних мереж. Мін багато як на об’єктах критичної інфраструктури, так і в приватному секторі, і в полях та лісах. У регіоні регулярно повідомляють про підрив людей на мінах. Так, днями отримала поранення мешканка Козачої Лопані, яка випасала кіз у замінованій зоні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 08:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На донати через платформу UNITED24 для України закупили найсучаснішу машину для розмінування – Armtrac 400. Вона вже прибула на Харківщину".