На Харківщину прибув “комбайн”, який перемелює міни (фото, відео)
На донати через платформу UNITED24 для України закупили найсучаснішу машину для розмінування – Armtrac 400. Вона вже прибула на Харківщину.
“Armtrac 400 — найбільша та найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн. І вона вже виконує завдання у Харківській області. Це стало можливим завдяки вашим донатам через UNITED24”, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
У телеграмі самої платформи UNITED24 навели технічні характеристики новинки.
“Триметровий гідравлічний ротор дозволяє зачищати більше 2400 кв. м території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. Надійна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг. Дистанційне керування з відстані до 800 м гарантує оператору повну безпеку”, – відзначили в пресслужбі платформи.
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Федоров наголосив, що ДСНС в Україні розміновує від 1000 до 1500 боєприпасів на день. Наразі, за словами рятувальників, найзамінованішою залишається Харківська область.
На деокупованих територіях заміновано практично кожен метр інженерних комунікацій: газопроводів, електричних мереж. Мін багато як на об’єктах критичної інфраструктури, так і в приватному секторі, і в полях та лісах. У регіоні регулярно повідомляють про підрив людей на мінах. Так, днями отримала поранення мешканка Козачої Лопані, яка випасала кіз у замінованій зоні.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На донати через платформу UNITED24 для України закупили найсучаснішу машину для розмінування – Armtrac 400. Вона вже прибула на Харківщину".