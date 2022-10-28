На Харківщину прибув “комбайн”, який перемелює міни (фото, відео)

На донати через платформу UNITED24 для України закупили найсучаснішу машину для розмінування – Armtrac 400. Вона вже прибула на Харківщину.

“Armtrac 400 — найбільша та найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн. І вона вже виконує завдання у Харківській області. Це стало можливим завдяки вашим донатам через UNITED24”, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У телеграмі самої платформи UNITED24 навели технічні характеристики новинки.

“Триметровий гідравлічний ротор дозволяє зачищати більше 2400 кв. м території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. Надійна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг. Дистанційне керування з відстані до 800 м гарантує оператору повну безпеку”, – відзначили в пресслужбі платформи.

Федоров наголосив, що ДСНС в Україні розміновує від 1000 до 1500 боєприпасів на день. Наразі, за словами рятувальників, найзамінованішою залишається Харківська область.

На деокупованих територіях заміновано практично кожен метр інженерних комунікацій: газопроводів, електричних мереж. Мін багато як на об’єктах критичної інфраструктури, так і в приватному секторі, і в полях та лісах. У регіоні регулярно повідомляють про підрив людей на мінах. Так, днями отримала поранення мешканка Козачої Лопані, яка випасала кіз у замінованій зоні.