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Без еды и в грязи. На Харьковщине трое детей жили в нечеловеческих условиях

Общество 17:42   29.10.2022
Без еды и в грязи. На Харьковщине трое детей жили в нечеловеческих условиях

На Харьковщине правоохранители обнаружили факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в многодетной семье, сообщает полиция Харьковской области.

Правоохранители установили, что трое детей семи, двух и одного года проживают в ненадлежащих условиях.

Родителей уже дважды привлекали к административной ответственности. Но условия для проживания детей так и не изменились: в доме грязно, нет нормального питания, дети заброшены и нет вообще условий для их воспитания.

Полицейские составили административный протокол. Родителей предупредили о возможном изъятии детей из семьи.

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 17:42;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители обнаружили факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в многодетной семье, сообщает полиция Харьковской области.".