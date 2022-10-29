Без еды и в грязи. На Харьковщине трое детей жили в нечеловеческих условиях
На Харьковщине правоохранители обнаружили факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в многодетной семье, сообщает полиция Харьковской области.
Правоохранители установили, что трое детей семи, двух и одного года проживают в ненадлежащих условиях.
Родителей уже дважды привлекали к административной ответственности. Но условия для проживания детей так и не изменились: в доме грязно, нет нормального питания, дети заброшены и нет вообще условий для их воспитания.
Полицейские составили административный протокол. Родителей предупредили о возможном изъятии детей из семьи.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 17:42;
Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители обнаружили факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в многодетной семье, сообщает полиция Харьковской области.".