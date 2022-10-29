Без еды и в грязи. На Харьковщине трое детей жили в нечеловеческих условиях

На Харьковщине правоохранители обнаружили факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в многодетной семье, сообщает полиция Харьковской области.

Правоохранители установили, что трое детей семи, двух и одного года проживают в ненадлежащих условиях.

Родителей уже дважды привлекали к административной ответственности. Но условия для проживания детей так и не изменились: в доме грязно, нет нормального питания, дети заброшены и нет вообще условий для их воспитания.

Полицейские составили административный протокол. Родителей предупредили о возможном изъятии детей из семьи.