Без їжі та у бруді. На Харківщині трійко дітей жили в нелюдських умовах
На Харківщині правоохоронці виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків у багатодітній сім`ї, повідомляє поліція Харківської області.
Правоохоронці встановили, що троє дітей семи, двох та одного року проживають у неналежних умовах. Батьків вже двічі притягували до адміністративної відповідальності. Але умови для проживання дітей так і не змінилися: у будинку брудно, відсутнє нормальне харчування, діти занедбані та немає взагалі умов для їх виховання.
Поліцейські склали адміністративний протокол. Батьків попередили про можливе вилучення дітей з родини.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 17:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків у багатодітній сім`ї, повідомляє поліція Харківської області.".