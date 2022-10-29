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Без їжі та у бруді. На Харківщині трійко дітей жили в нелюдських умовах

Суспільство 17:42   29.10.2022
Оксана Якушко
Без їжі та у бруді. На Харківщині трійко дітей жили в нелюдських умовах

На Харківщині правоохоронці виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків у багатодітній сім`ї, повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці встановили, що троє дітей семи, двох та одного року проживають у неналежних умовах. Батьків вже двічі притягували до адміністративної відповідальності. Але умови для проживання дітей так і не змінилися: у будинку брудно, відсутнє нормальне харчування, діти занедбані та немає взагалі умов для їх виховання.

Поліцейські склали адміністративний протокол. Батьків попередили про можливе вилучення дітей з родини.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 17:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці виявили факт неналежного виконання батьківських обов’язків у багатодітній сім`ї, повідомляє поліція Харківської області.".