В медколледже Волчанска выдавали российские дипломы и платили рублями
Дипломы российского образца обнаружили прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры в медицинском колледже, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Среди изъятого правоохранителями были образовательная программа по стандартам рф, бухгалтерские счета по выплатам зарплаты преподавателям в рублях, список персонала для получения российских сим-карт и дипломы образца рф, подписанные так называемым «главой ВГА Харьковской области».
Оккупанты так спешили внедрить российское образование на Харьковщине, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: «профессиональный колледж» россияне решили писать с одной буквой «с».
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 13:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дипломы российского образца обнаружили прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры в медицинском колледже, сообщает Харьковская областная прокуратура.".