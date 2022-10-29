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В медколледже Волчанска выдавали российские дипломы и платили рублями

Общество 13:13   29.10.2022
Оксана Якушко
В медколледже Волчанска выдавали российские дипломы и платили рублями

Дипломы российского образца обнаружили прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры в медицинском колледже, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Среди изъятого правоохранителями были образовательная программа по стандартам рф, бухгалтерские счета по выплатам зарплаты преподавателям в рублях, список персонала для получения российских сим-карт и дипломы образца рф, подписанные так называемым «главой ВГА Харьковской области».

Оккупанты так спешили внедрить российское образование на Харьковщине, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: «профессиональный колледж» россияне решили писать с одной буквой «с».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 октября 2022 в 13:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дипломы российского образца обнаружили прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры в медицинском колледже, сообщает Харьковская областная прокуратура.".