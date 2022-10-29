У медичному коледжі Вовчанська видавали російські дипломи і платили рублями
Дипломи російського зразка виявили прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури у медичному коледжі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Серед вилученого правоохоронцями були освітня програма за стандартами РФ, бухгалтерські відомості по виплатам заробітньої плати викладацькому складу у рублях, список персоналу для отримання російських сім-карт та дипломи зразка РФ, підписані так званим «главой ВГА Харьковской области».
Окупанти так поспішали впровадити російську освіту на Харківщині, що забули власну мову. У дипломах є помилка: «профессиональный колледж» росіяни вирішили писати з однією літерою «с».
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 13:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дипломи російського зразка виявили прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури у медичному коледжі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".