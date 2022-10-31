Чехия передаст € 817 тысяч на дизельные генераторы для Харьковщины и Днепра
Генераторы помогут дать Украине необходимую электроэнергию, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время совместного брифинга с главой украинского правительства Денисом Шмигалем в Киеве, сообщает Укринформ.
«Украине нужно гораздо больше, я это видел сегодня, когда россия пыталась уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому мы быстро отреагировали на неотложные потребности Украины для того, чтобы заместить ту электроэнергию, которой сейчас не хватает в связи с разрушением инфраструктуры, и предлагаем Украине 20 млн крон. на дизельные генераторы для Харьковской и Днепропетровской областей», – сказал глава чешского правительства.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 16:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генераторы помогут дать Украине необходимую электроэнергию, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время совместного брифинга с главой украинского правительства Денисом Шмигалем в Киеве, сообщает Укринформ.".