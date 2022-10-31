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Чехия передаст € 817 тысяч на дизельные генераторы для Харьковщины и Днепра

Общество 16:44   31.10.2022
Оксана Якушко
Чехия передаст € 817 тысяч на дизельные генераторы для Харьковщины и Днепра

Генераторы помогут дать Украине необходимую электроэнергию, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время совместного брифинга с главой украинского правительства Денисом Шмигалем в Киеве, сообщает Укринформ.

«Украине нужно гораздо больше, я это видел сегодня, когда россия пыталась уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому мы быстро отреагировали на неотложные потребности Украины для того, чтобы заместить ту электроэнергию, которой сейчас не хватает в связи с разрушением инфраструктуры, и предлагаем Украине 20 млн крон. на дизельные генераторы для Харьковской и Днепропетровской областей», – сказал глава чешского правительства.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 16:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генераторы помогут дать Украине необходимую электроэнергию, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время совместного брифинга с главой украинского правительства Денисом Шмигалем в Киеве, сообщает Укринформ.".