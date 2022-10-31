Чехія надасть €817 тисяч на дизельні генератори для Харківщини та Дніпра

Генератори допоможуть Україні отримати необхідну електроенергію, повідомив прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала під час спільного брифінгу з головою українського уряду Денисом Шмигалем у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Україні потрібно набагато більше, я це бачив сьогодні, коли росія намагалася знищити енергетичну інфраструктуру України, тому ми швидко відреагували на невідкладні потреби України для того, щоб замістити ту електроенергію, якої зараз бракує у звʼязку з руйнуванням інфраструктури, і пропонуємо Україні 20 млн крон на дизельні генератори для Харківської і Дніпропетровської областей», – сказав глава чеського уряду.