На Харьковщине во время обстрела ранен 16-летний парень
Парень пострадал в Изюмском районе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Изюмском районе госпитализирован с ранением 16-летний парень. Его состояние медики оценивают как среднее», — написал Синегубов в telegram.
По информации главы ХОВА, за прошедшие сутки под вражеским обстрелом на Харьковщине оказались Харьковский, Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.
«В частности, были обстреляны город Купянск, пгт Двуречная, Волчанская громада. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары», — отметил Синегубов.
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По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за прошедшие сутки на Харьковщине произошли три пожара из-за боевых действий. Два из них — в Купянском районеи 1 — в Чугуевском. Горели частные дома, хозпостройки и неработающий цех. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 09:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парень пострадал в Изюмском районе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".