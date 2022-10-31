На Харьковщине во время обстрела ранен 16-летний парень

Парень пострадал в Изюмском районе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Изюмском районе госпитализирован с ранением 16-летний парень. Его состояние медики оценивают как среднее», — написал Синегубов в telegram.

По информации главы ХОВА, за прошедшие сутки под вражеским обстрелом на Харьковщине оказались Харьковский, Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.

«В частности, были обстреляны город Купянск, пгт Двуречная, Волчанская громада. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары», — отметил Синегубов.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за прошедшие сутки на Харьковщине произошли три пожара из-за боевых действий. Два из них — в Купянском районеи 1 — в Чугуевском. Горели частные дома, хозпостройки и неработающий цех. Обошлось без пострадавших.