На Харківщині під час обстрілу поранено 16-річного хлопця
Хлопець постраждав в Ізюмському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Ізюмському районі госпіталізовано з пораненням 16-річного хлопця. Його стан медики оцінюють як середній”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За інформацією голови ХОВА, минулої доби під ворожим обстрілом на Харківщині опинилися Харківський, Куп’янський, Чугуївський та Ізюмський райони.
“Зокрема, було обстріляно місто Куп’янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, сталися пожежі”, – зазначив Синєгубов.
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За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині сталися три пожежі через бойові дії. Дві з них – у Куп’янському районі та 1 – в Чугуївському. Горіли приватні будинки, господарські будівлі та непрацюючий цех. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 09:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хлопець постраждав в Ізюмському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".